İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 26 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.
Sağlık Bakanlığı dün 27 olarak açıkladığı Kovid-19 kaynaklı haftalık ölü sayısını bugün 26'ya düşürdü.
Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı da bir hafta önce dondurulduğu 27 bin 136'da bırakıldı.
Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 48 kişinin eklenmesiyle toplam vaka sayısının 243 bin 928'e yükseldiği bilgisi verildi.
KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ
Kovid-19'un sosyo-ekonomik etkisini en aza indirmek için 4 Mayıs'ta başlatılan ve dört aşamalı olan kademeli normalleşme sürecinde, 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülkenin yaklaşık yüzde 75'inin (31,3 milyon kişi) son aşamada olacağı açıklanmıştı.
Kademeli normalleşmeyi tamamlayan yerler için Kovid-19 aşısı bulunana kadar geçerli olacak "yeni normallik" adlı sürece ise sadece ülkenin kuzeybatısındaki Galisya (2,7 milyon kişi) özerk yönetimi geçecek.
Salgının en yoğun görüldüğü ve toplamda 12 milyon kişinin yaşadığı Madrid, Barselona, Lleida, Salamanca, Avila, Segovia ve Soria kentleri bir hafta daha üçüncü aşamada kalmaya devam edecek.
Hükümet, ülke içinde şehirler arası serbest dolaşımı ve Portekiz hariç diğer tüm Schengen ülkelerine sınırların açılmasını 22 Haziran'da başlatacak.
İspanya, sadece Portekiz ile kuzey kara sınırını açıp, turizmde pilot bölge olarak seçilen Balear Adaları'na Alman turist gelmesine izin verecek.
PORTEKİZ'DEKİ DURUM
Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1517'ye çıktığını açıkladı.
Ülkede son 24 saatte 227 yeni vaka tespit edildiği ve Kovid-19 bulaşanların sayısının 36 bin 690'a yükseldiği bildirildi.
Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.
Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısının ise 22 bin 669 olduğu belirtildi.
Portekiz, havalimanlarında kısıtlı sayıda da olsa Schengen ülkelerine (İspanya hariç) uçuşlarını başlatacak.
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