İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 176 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Buna göre, ülkede, dün 123 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 176'ya yükseldi. Buna rağmen günlük ölü sayısının son 4 gündür 200'ün altında seyretmesi dikkati çekti. İspanya'da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 2 Nisan'da 950 olarak açıklanmıştı.
Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısı 26 bin 920'ye, PCR testlerine göre toplam vaka sayısı da son 24 saatte 426 artışla 228 bin 30'a çıktı.
İyileşenlerin sayısı da yaklaşık 1000 artışla 138 bin 930'a ulaştı.
- Yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu
Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı kararına göre, 15 Mayıs'tan itibaren olağanüstü hal (OHAL) döneminde yurt dışından İspanya'ya gelenlerin Kovid-19 nedeniyle 14 gün karantinada olmaları zorunlu hale getirildi.
İspanya, 14 günlük karantina zorunluluğunu şimdiye kadar istisnai durumlarda, İtalya gibi bazı ülkelerden gelenler için uyguluyordu.
Hükümet, karantinanın yurt dışından gelen herkes için uygulanması yönündeki değişikliği "Kovid-19'la mücadele kapsamında birçok ülkenin kademeli normalleşmeye geçmesinden dolayı ihtiyat prensibine dayanarak kontrol önlemlerinin güçlendirilmesi olarak" açıkladı.
İspanya'da mevcut durumda 24 Mayıs'a kadar uzatılan OHAL'den dolayı tüm sınırlar uluslararası turizme kapalı tutulurken sadece ticari faaliyetler, diplomatlar ve sınır bölgelerinde ikamet edenler için giriş-çıkış izni veriliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!