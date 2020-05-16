İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 102 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 102 artarak 27 bin 563'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Ülkede, dün 138 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 102'e düştü. Bu, günlük ölümlerde 16 Mart'tan bu yana açıklanan en düşük sayı olarak dikkati çekti.
Bakanlık, son verilerin ardından virüsten ölenlerin sayısını 27 bin 563 olarak açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, Kovid-19 ile ilgili açıklanan yeni verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok uzun bir süreden sonra en düşük rakamlar, hala üzücü boyutta olsa da salgının evrimi açısından olumlu." dedi.
Diğer yandan, PCR testlerine göre toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 539 artışla 230 bin 698 olduğu bildirildi.
Salgının başlamasından bu yana ülke genelinde toplam 1 milyon 919 bin 411 kişiye PCR testi yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.
Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da 146 bin 446 olarak verildi.
Bu arada İspanya'daki genel istatistiklere bakıldığında Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin yüzde 95'inin 60 yaş üstü olduğu görüldü.
- Madrid ve Barselona'da restoranların terasları gelecek hafta da açılmayacak
Sağlık Bakanlığı ayrıca Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümet tarafından belirlenen kademeli normalleşme süreci kapsamında 18 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçecek bölgeleri belirledi.
İspanya'nın yüzde 51'i 11 Mayıs'ta ikinci aşama olan 1. seviyeye geçerken, 18 Mayıs'ta bu oranın yüzde 70'e çıkarılacağı açıklandı.
Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid ve Barselona kentleri ile Castilla y Leon özerk bölgesinin yarısı ilk aşama olan 0 seviyesinde kalmaya devam edecek.
İlk aşamada kalan kentlerde, küçük işletmelerin ön rezervasyonsuz da müşteri kabul etmesi gibi bazı uygulamalar gevşetilirken, restoran ve barların teraslarının kapalı tutulmaya devam edileceği bildirildi.
Barselona Belediyesi, ikinci aşamaya geçilmemesine rağmen gelecek çarşamba gününden itibaren plajların yürüyüş yapmak amacıyla açılacağını duyurdu.
Ülkenin turistik bölgelerinden Kanarya ve Balear adalarındaki özerk yönetimlerindeki 4 adada (La Gomera, Formentera, El Hierro, La Graciosa) ise üçüncü aşamaya (2. seviye) geçilmesine karar verildi.
Bu adalarda, açık alanda sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklere veya düğünlere kısıtlı katılımla izin verilecek.
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 4 aşamadan oluşan kademeli normalleşme sürecinin haziran sonunda tüm ülkede tamamlanmış olmasını planlıyor.
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