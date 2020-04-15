İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 579'a yükseldi

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artışla 18 bin 579'a çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi. Kovid-19 salgınında dün 567 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı, bugün 523'e düştü.
Salgında ölü ve vaka sayısındaki artış hızını yavaşlatıp kontrol altına almaya çalışan İspanya, virüsle mücadele ikinci aşama olarak gösterilen "ölü ve vaka çizelgesini zirveden aşağı yönlü döndürme sürecine" devam ediyor.
Ülkede vaka sayısı, düne göre 5 bin 92 artışla toplamda 177 bin 633'e çıktı. Bunun, günlük yeni vaka sayılarında son haftaların en yüksek artış olması dikkati çekti.
Kovid-19 hastalarından taburcu olanların toplam sayısının, düne nazaran 3 bin 349 artışla 70 bin 853'e çıktığı bilgisi de paylaşıldı.
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artışla 18 bin 579'a çıktı.
- Katalonya özerk yönetiminde 3 bin 756 kişi öldü
Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne göre 156 artışla 6 bin 724'e çıktı. Kentte vaka sayısı da son 24 saate kıyasla 1478 artışla 49 bin 526 olarak açıklandı.
Madrid'in ardından İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 756'ya çıktığı, bölgede toplam vaka sayısının da 36 bin 505'e ulaştığı bildirildi.
- Muhalefetten sert eleştiri
İspanyol meclisinde yapılan genel oturumda, muhalefetteki partilerin temsilcileri, gündemdeki konularla ilgili Başbakan ve bakanlara sorularını yöneltti.
Kovid-19 salgını nedeniyle 26 Şubat'tan sonra ilk kez gerçekleşen oturumda söz alan muhalefet milletvekilleri, ülkedeki sağlık ve ekonomi krizini "kötü yönettiği" gerekçesiyle sol koalisyon hükümetini sert dilde eleştirdi.
Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü Vox'un meclis sözcüleri, hükümeti Kovid-19 ölümlerinde "gerçek sayıyı saklamak, geç önlem almak ve ekonomiyi uçuruma sürüklemekle" suçladı.
Başbakan Pedro Sanchez ise muhalefetin suçlamalarına karşı "sosyal ve ekonomik ulusal yeniden yapılanma planı için uzlaşma" çağrısını yineledi.
Sanchez, İspanya'nın günde 20 bin tanı testiyle dünyada en fazla Kovid-19 testi yapan ülkelerden biri olduğunu belirterek, pazartesinden itibaren ülke genelinde bazı iş kollarının tekrar çalışma hayatına dönmesi kararının arkasında olduklarını vurguladı.
Ocak ayında koalisyon hükümetini kurarken açıkladıkları, büyük şirketlerden daha fazla vergi alma vaadinin geçerli olduğunu aktaran Sanchez, Kovid-19'dan en fazla mağdur olan ailelere ve firmalara destek vererek "kimseyi geride bırakmayacaklarını" ifade etti.
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