İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı

28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655 ve dün 769 kişi hayatını kaybederken bugün bu sayı 832 olarak kaydedildi.
İspanya böylece dün Kovid-19'dan 969 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'dan sonra bir günde en yüksek kaybın yaşandığı ikinci ülke oldu.
İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün olduğu ikinci ülke durumundaki İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 690'a ulaştı.
Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 8 bin 189 artarak, 72 bin 248'e yükseldi.
Virüs bulaşanlardan 40 bin 630'u hastanelerde tedavi görürken, bunlardan 4 bin 575'i yoğun bakımda tutuluyor.
Taburcu edilen hasta sayısı ise son 24 saatte 2 bin 928 artışla 12 bin 285'e çıktı.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde, ölü sayısı düne nazaran 345 artışla 2 bin 757'ye, vaka sayısı da 2 bin 277 artışla 21 bin 520'ye ulaştı.
Kovid-19 bulaşan sağlık personeli sayısının ise 10 bin olduğu belirtildi.
Salgın, Madrid'in ardından en yaygın olarak, Katalonya (1070 ölü, 14 bin 263 vaka) ve Castilla y La Mancha (448 ölü, 4 bin 512 vaka) ve Castilla y Leon (321 ölü, 4 bin 791 vaka) özerk bölgelerinde görülüyor.
Olağanüstü halin ikinci haftasını dolduran İspanya'da, salgına karşı mücadelede en büyük eksiğin tıbbi malzeme ve sağlık personeli olduğu belirtiliyor.
Ülke basınına açıklama yapan sağlık çalışanları ise vaka sayısının ülke genelinde 500 binin üzerinde olduğunu ancak hastalığı hafif atlatan ve evde tedavi görenler nedeniyle gerçek rakamların kayda geçmediğini savunuyor.
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