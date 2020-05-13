İspanya'da Kovid-19'dan dolayı mağazalara "büyük indirim" yasağı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da kademeli normalleşme süreci kapsamında açılan mağazalara, "büyük indirim" yapma yasağı getirildi.

Sağlık Bakanlığı, kademeli normalleşmede 11 Mayıs'tan itibaren ikinci aşamaya geçilen kentlerde açılan mağazalarda müşteri yoğunluğuna ve bununla bağlantılı olarak salgında olası bir ikinci dalgaya sebep olabilecek unsurları önlemek amacıyla bazı tedbirler açıkladı.

Bakanlık, "yoğunluğu önleyici ticari faaliyetlere kısıtlama" adı altında yayınladığı genelgede, sosyal mesafe gibi salgına karşı alınan bazı önlemleri ihlal edebilecek, mağaza içinde kalabalık ya da dışında uzun kuyruklara yol açabilecek büyük indirim kampanyası gibi ticari promosyonların yapılmamasını istedi.

Söz konusu uygulamanın, internet üzerinden ürün satışlarını kapsamayacağı bildirildi.

Diğer yandan ticari dernekler, yaptığı açıklamada, indirime internette müsaade verilip, mağazalarda izin verilmemesiyle ilgili alınan kararı eleştirdi.

Açıklamada, "Böyle bir uygulama haksız rekabete ve ülkedeki binlerce küçük işletmenin kapanmasına neden olur." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19'dan dolayı şimdiye kadar 27 bin 104 kişinin öldüğü, 228 binden fazla vakanın olduğu İspanya'da hükümet, salgının ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için belirlediği kademeli normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta ülkenin yarısında ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri tamamen ikinci aşamaya geçerken, Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid ilk aşamada kalan tek özerk bölge olmuştu.