İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 974 bin 449'a ulaştı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, en son cuma günü 936 bin 560 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 37 bin 889 artışla 974 bin 449 şeklinde güncelledi.
Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde, sayının son 3 günde 217 arttığı görüldü.
Bakanlık, son 7 günde 459 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 33 bin 992'ye çıktığını duyurdu.
Salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de olağanüstü hal devam ederken Navarra, Aragon, Rioja, Castilla y Leon, Endülüs ve Katalonya bölgelerinde de ek önlemler uygulanıyor.
Ülkede mevcut durumda yerel yönetimlerin kararıyla serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediyelerin sayısı, çoğunluğu küçük yerleşim olmak üzere 1700'ü buldu.
Bu belediyelerde ayrıca en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi, doluluk oranı yüzde 50'ye indirilen bar ve restoranların en geç saat 23.00'da kapatılması, alışveriş merkezleri ve dükkanların doluluk kapasitelerini yarı yarıya indirmeleri ve en geç saat 22.00'da kapatılmaları, amatör spor branşlarındaki tüm müsabakaların ertelenmesi gibi ek önlemler alındı.
Katalonya bölgesi ile Melilla kenti yerel yönetimleri ise sektör çalışanlarının büyük tepkisini almasına rağmen bar ve restoranların sadece paket servis yapmalarına izin veriyor.
- Portekiz'de durum
Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1949 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2198 olurken, vaka sayısı da 101 bin 860'a ulaştı.
Sağlıktan sorumlu Devlet Sekreteri Antonio Lacerda Sales, ulusal basına yaptığı açıklamada, yeni vakalardaki yüksek artışı durdurmanın en etkili yolunun sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymak olduğunu vurguladı.
"Ülkede karantinayı önlemek için her şeyi yapacağız." diyen Sales, "Virüsle olabildiğince normal yaşamayı amaçlayan kademeli önlemler alıyoruz. Sosyal mesafe, ev ve iş hayatımızda bir gerekliliktir." diye konuştu.
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