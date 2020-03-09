09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı ikiye katlandı
- Vitoria kentinde tüm okulların ve üniversitelerin 15 gün boyunca kapalı olacağı açıklandı - Rusya’da virüs tespit edilen kişi sayısı bir günde 17’den 20’ye yükseldi
İspanya'nın Madrid kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 8'den 16'ya, vaka sayısı da 202'den 469'a çıktı.
Ülkede koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü Madrid özerk yönetiminde bir günde ölüm ve vaka sayısı iki kat arttı. Madrid'de koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 8'den 16'ya, vaka sayısı da 202'den 469'a çıktı.
Madrid'de çok sayıda şirket çalışanlarına evden çalışma hakkı tanırken, telefon şirketi Orange'ın Madrid'deki merkez binasında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.
İspanyol medyası, "ülkede panik ortamının yavaş yavaş görülmeye başladığını, vatandaşların doğru bilgilendirilmemekten yakındığını" yazarken, eczanelerde maske ve hijyenik jel stoklarının büyük oranda azaldığı da belirtildi.
Bu arada ülke genelinde Kovid-19'un bulaştığı kişilerin sayısı 1000'i geçti.
İtalya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüse karşı en kısa zamanda "acil müdahale planı" uygulayacaklarını açıklayarak, halka "birlik ve sakin olma" çağrısında bulundu.
Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo ise koronavirüsün ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olacağı bilgisini ilk defa ülke basınıyla paylaşarak, turizm sektörünün İspanya'nın gayri safi milli hasılasında önemli bir payı olduğuna vurgu yaptı.
Son bir haftadır düşüşte olan Madrid borsası, pazartesi gününe de yüzde 7'lik düşüşle başladı.
Öte yandan Madrid'in ardından 146 ile en fazla vakanın görüldüğü kuzeydeki Bask bölgesi, merkezi hükümeti beklemeden yeni önlemler açıkladı. Bask özerk hükümeti, Vitoria kentindeki tüm kreş, okul, enstitü ve üniversitelerin 15 gün boyunca kapalı tutulması kararı aldı.
İspanyol basını, Bask bölgesinde koronavirüsün en fazla sağlık personellerine ve öğretmenlere bulaştığını yazdı. Bölgede 200 kadar öğretmenin karantinada olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca Haro ilçesinin de karantinaya alınarak, buraya giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi.
Diğer yandan üç belediye meclis üyesinin evlerinde karantinaya alındığı Barselona'da da bir kreş, koronavirüs salgınına karşı geçici olarak kapatma kararı aldı.
Avrupa'da bu saate kadar açıklanan resmi verilere göre İtalya'nın (366) ardından koronavirüs hastalarında en fazla ölüm İspanya'da oldu.
- Rusya'da Kovid-19 vakası 20’ye yükseldi
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 17’den 20’ye yükseldi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, bir gün içinde başkent Moskova’da 3 Rus vatandaşında Kovid-19 bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, virüse yakalananların, son iki hafta içinde İtalya'ya seyahat ettikleri belirtildi.
Rusya’da daha önce 17 kişide tespit edilen Kovid-19 vakasının yeni vakalarla toplam 20’ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, 17 Rus, 2 Çin ve 1 İtalyan vatandaşının virüs taşıdığı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!