İspanya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısında artış!

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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a, vaka sayısı da bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 578 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, dün 738 olan ölü sayısındaki artış bugün 655'e düştü. Böylelikle, İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı dünyadaki ikinci ülke olan İspanya'da ölü sayısı 4 bini aştı.

Vaka sayısı ise 47 bin 410'dan son 24 saatte 8 bin 578 artarak 56 bin 188'e yükseldi. Bu rakam şu zamana kadar günlük kaydedilen en yüksek artış oldu.

Taburcu hasta sayısı 7 bin 15'e, koronavirüsten tedavi görmeye devam edenlerin sayısı ise 49 bin 173'e çıktı.

Bunlardan 31 bin 912'si hastanede, geri kalanı da evde karantina altında tedavilerini sürdürüyor.

Bu arada, İspanya'da acil servisteki koronavirüs hastalarının sayısının son 24 saatte 513 artışla 3 bin 679'a yükseldiği bildirildi.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 265 artışla 2 bin 90'a, vaka sayısı da düne göre 2 bin 569 artışla 17 bin 166'ya çıktı.

"MADRİD'DE GERÇEKTE 50 BİN VAKA VAR"

Madrid Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Enrique Ruiz Escudero ise Madrid'de vaka sayısının "gerçekte 50 binin üzerinde" olduğunu söyledi.

Escudero, "Çok fazla hasta test yaptırmasa da onların Kovid-19 taşıdığını biliyoruz. Sağlık merkezlerimiz, evlerinde olan hastaları telefonla takip ediyor." dedi.

"ÇİN'DEN ALINAN KİTLER İYİ ÇALIŞMIYOR" İDDİASI

İspanyol basını da hükümetin Çin'den aldığı Kovid-19 hızlı tanı kitlerinin iyi çalışmadığını, mikrobiyoloji laboratuvarlarına göre normalde yüzde 80'in üzerinde olması gereken hassaslık oranının bu kitlerde yüzde 30'u geçmediğini yazdı.

Testlerde negatif çıkan çok sayıda hastada aslında virüs bulunduğu iddiaları ortaya atıldı.

Ülke basını, sağlık malzemelerinin eksikliği, korumasız olan sağlık personeline koronavirüs bulaşması, hastenelerdeki doluluk oranının en yüksek seviyeye ulaşması ve tanı testlerinin istenilen düzeyde uygulanamamasının salgına karşı verilen mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı.

İspanya'da Kovid-19'a karşı mücadeleden dolayı alınan olağanüstü hal kararı meclis oylamasıyla 11 Nisan'a kadar uzatılsa da bunun çok daha ileri bir tarihe alınması bekleniyor.

Eğitim Bakanı İsabel Celaa da öğrencilerin mayıs sonu ya da haziran başında okullarına dönmelerini umut ettiğini söyleyerek, "Eğitim dönemi sona ermedi. Öğrencilerin 15-20 gün de olsa sınıflarına dönebileceklerini düşünüyorum." dedi.