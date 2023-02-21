İspanya'da iki üst düzey ulaşım yetkilisi, yanlış tren siparişi nedeniyle istifa etti

İspanya’da devlet demir yolları kurumu Renfe’nin genel müdürü Isaías Táboas ile Ulaştırma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi yeni trenlerinin alımında verilen yanlış sipariş nedeniyle Pazartesi günü istifa etti.

Alınan yeni banliyö trenleri bazı tünellerden geçemeyecek kadar büyük olduğu ortaya çıkmış, ardından da kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

AFP’ye konuşan Renfe’nin sözcüsü, 2018 yılından bu yana kurumun başında olan Taboas’ın Pazartesi günü istifasını sunduğunu söyledi.

Taboas’ın yanı sıra bir dönem devletin demir yolu altyapılarından sorumlu kurumu Adif’in başında olan Ulaştırma Bakanlığı Devlet Sekreteri Isabel Pardo de Vera da istifa etti.

Renfe, Asturias ve Cantabria'nın dağlık kuzey bölgeleri için İspanyol CAF firmasından Haziran 2020’de 258 milyon euro değerinde 31 banliyö treni sipariş etti.

Ancak CAF, Mart 2021’de tren boyutlarının doğru olmadığını, bazı tüneller için çok geniş olacağını fark etti. Ardından da trenlerin yapımını durdurdu.

İspanya’nın kuzeyindeki dağlık bölgelerde 19’uncu yüzyılda inşa edilen demir yolu, farklı ebatlarda tünelleri barındırdığı gibi, bu tüneller modern standartlara da uymuyor.

Cantabria bölgesel hükümetinin başkanı Miguel Angel Revilla, yanlış tren siparişini, “muazzam bir biçimde berbat edilmiş bir iş” olarak tanımlamış ve sürecin yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

Hem İspanya merkezi hükümeti hem de Renfe hatanın erken fark edildiğini ve hiçbir paranın boşa gitmediğini söyledi.

Renfe, sözleşmede yer alan bir madde nedeniyle CAF’ın trenlerin yapımına başlamadan önce boyutları doğrulamak zorunda olduğunu, bu yüzden de herhangi bir riskin olmadığını bildirdi.

Ancak kurum, trenlerin planlandığı gibi 2024’te teslim edilmeyeceğini, bu tarihin 2026’yı bulabileceğini de duyurdu.

Pazartesi günü istifaların açıklanmasından sonra gazetecilere konuşan Revilla, bölgesi için "tazminat" talep etti.

Adif ve Renfe, hatayla ilgili ortak bir soruşturma başlattı.

İspanya ulaştırma bakanlığı bu ayın başlarında olayla ilgili olarak iki üst düzey demiryolu yetkilisini görevden almıştı.

ÖNERİLEN VİDEO