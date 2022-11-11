İspanya’nın kuzey batısında bulunan Salto de Castro isimli bir köy, 260 bin euroya satışa çıkarılması sonrası uluslararası bir ilgi elde etmiş durumda.
Portekiz sınırındaki yerleşim yeri başkent Madrid’e arabayla üç saat uzaklıkta bulunuyor.
Küçük bir İspanyol köyünde bulmayı bekleyeceğiz bir mimarisi var.
Köyde, 44 ev, bir otel, okul ve belediyenin yüzme havuzu ile bir askeri kışla da bulunuyor.
Bu köyde tüm bunlar var ama yaşayan hiç kimse yok.
Salto de Castro 30 yıldan uzun bir süredir terk edilmiş durumda bulunuyor.
Sahibi köyü 2000’li yılların başında, bölgeyi turistler için çekim merkezi yapma amacıyla aldı.
Ancak euro bölgesindeki ekonomik kriz, bu hayalini gerçekleştirmesini engelledi.
Köyün sahibini temsil eden yatırım şirketinden Ronnie Rodríguez, “Toprak sahibi, buraya bir otel yapma amacındaydı ama olmadı. Ancak halen projenin hayata geçebilmesini ister” dedi.
Köyün reklamının yer aldığı websitesi reklamında, 80’li yaşlarındaki toprak sahibinin sözleri de yer alıyor.
Bu kişi, “Satıyorum çünkü şehirdeyim ve artık masraflarını karşılayamıyorum” diyor.
Satılık köy reklamı büyük ilgi çekti ve bir hafta içinde internet sayfasını 50 binden fazla kişi ziyaret etti.
Daha önce 6.5 milyon euro istenmiş
Yatırım danışmanı Rodríguez 300’den fazla kişinin potansiyel alıcı olarak kendileri ile temas kurduğunu söyledi
Olası alıcılar arasında Rusya, Belçika, Fransa ve İngiltere’den kişiler yer alıyor.
Rodríguez bir kişinin rapora dahi yatırdığını aktardı.
Salto de Castro isimli köyün zamanında bir elektrik dağıtım şirketi tarafından, çalışanlarına ev olması amacıyla kuruldu.
1950’lerdeki kalabalık yerini 80’li yıllarda terk edilmişliğe bıraktı.
Bu bölge ve çevresi İspanya’da boşalmış alanlar olarak biliniyor.
Köy daha önce de satışa çıkarılmıştı. Ancak 6.5 milyon euro satış bedeli karşısında alıcı bulamadı.
Toprak sahibini temsil eden yatırım danışmanlığı şirketi, köyün işler ve ilgi görür bir bir yere dönüşebilmesi için 2 milyon eurodan fazla yatırım gerektiğini kaydediyor.
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