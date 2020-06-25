İspanya'da göçmen merkezinde 80'den fazla kişide Kovid-19 çıktı

Endülüs Özerk Hükümeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malaga'daki Kızıl Haç Göçmen Barındırma, Acil Durum ve Sevk Merkezi'nde Kovid-19 vakalarında ikinci dalganın görüldüğü ve 23 Haziran'da 9 olan pozitif vaka sayısının bugün itibarıyla 80'i aştığı kaydedildi.
Konuya ilişkin bilgi veren Endülüs Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Patricia Navarro, sadece göçmenlerde değil, burada çalışan personelde de Kovid-19'a rastlandığını belirterek, mevcut durumda hastanede tedavi gerektiren hiçbir vakanın olmadığını duyurdu.
Kovid-19'un kimden bulaştığının bilindiğini, ilk vakanın 21 Haziran'da tespit edildiğini ve durumun tamamen kontrol altında olduğunu ifade eden Navarro, alınan önlemler kapsamında göçmen merkezine giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.
Salgının sosyo ekonomik etkilerini en aza indirmek için uygulanan politikalar kapsamında 21 Haziran'dan bu yana "yeni normallik" sürecinde olan İspanya'da, şimdiye kadar 40'a yakın küçük yerleşim yerinde salgında ikinci dalga görüldü.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kovid-19'da ikinci dalga görülen yerlerde durumun kontrol altında olduğunu duyursa da virüsün geçmediği, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi önlemlere uyulması gerektiği yönündeki uyarılarını her gün yineliyor.
Kovid-19 ile ilgili gelişmeler hakkında Mecliste konuşma yapan Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Virüs devam ediyor ve ikinci dalgalara neden oluyor. Yeni normallik aşı bulununcaya kadar devam edecek. Yaşadığımız çok zorlu aylardan sonra şimdi her şeyi bir kenara atamayız." dedi.
- Madrid'e gelen yolculardan 32'sinde Kovid-19 çıktı
Öte yandan Madrid özerk yönetimi hükümeti, 11 Mayıs - 11 Haziran'da Madrid Adolfo Suarez - Barajas Havalimanı'na gelen yolculardan 32'sinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve bunlardan 5'inin (3'ü Perulu) hastaneye kaldırıldıklarını açıkladı.
Madrid yerel yönetimi, merkezi hükümetten, Kovid-19'dan etkilenen ülkelerden gelen yolculara havalimanında hızlı tanı testi yapılmasını ve havalimanı yakınlarına bir salgın hastanesi kurulmasını istedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!