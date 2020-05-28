İspanya'da foto muhabirlerinden La Liga ve kulüplere protesto

La Liga'nın Madrid'deki merkezi ile Valensiya, Barselona, Bilbao, Sevilla, Granada gibi ülkenin birçok kentindeki kulüp binaları önünde toplanan foto muhabirleri, "haber alma hakkıyla oynanamaz" yazılı pankart açtı.
Ülke genelindeki foto muhabirleri derneklerinden yapılan açıklamalarda, Kovid-19'dan dolayı basın mensuplarının antrenman tesislerine ve maçlar oynanmaya başlandığında stadyumlara alınmamasıyla ilgili kararların gözden geçirilmesi istendi.
İspanya'da hükümete bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD) ile La Liga kurumuna ve kulüp yöneticilerine yapılan çağrılarda, Kovid-19 için gerekli sağlık kurallarına uyularak, basının haber alma hakkının korunması talep edildi.
Öte yandan CSD'den yapılan açıklamada, basının haber ve görüntü alma hakkıyla ilgili zaten bir çalışma yürütüldüğü belirtilerek, salgından dolayı bazı kısıtlamalar getirilse de ertelenen maçların oynanması sırasında, geçmiş uygulamalara benzer bir şekilde görüntü ve bilgi akışının garanti edileceği bildirildi.
İspanya'da 1. ve 2. lig maçlarının, henüz resmi bir tarih açıklanmasa da 12 Haziran'da başlaması öngörülüyor.
La Liga ve kulüpler, Kovid-19'dan dolayı basın mensuplarının tesislere girmesine izin vermezken, antrenmanlara ilişkin fotoğraf ve video görüntüleri kulüpler tarafından basın organlarına dağıtılıyor.
Yaşanan krizden dolayı çok sayıda basın mensubu da işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!