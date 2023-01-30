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Haberler İş-Yaşam İspanya'da enflasyon tahminleri aştı

İspanya'da enflasyon Ocak ayında yüzde 6'ya yaklaştı

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (İNE), Ocak ayı için enflasyonu yüzde 5.8 olarak açıkladı. Ülkede enflasyon, 2022 Temmuz ayında yüzde 10.8'e ulaştıktan sonra Aralık ayında yüzde 5.7 şeklinde ölçülmüştü. İspanya'da Ocak ayı enflasyon tahminleri yüzde 4.9 seviyesindeydi

Giriş: 30.01.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya'da enflasyon tahminleri aştı
AA

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.8 olarak açıkladı.

Hükümetin enerji krizinden dolayı geçen yıl akaryakıt fiyatlarına getirdiği litre başına 20 sentlik indirimin yıl başından itibaren son bulmasıyla birlikte enflasyonda artış gözlendi.

İspanya'da 2022 Temmuz ayında yüzde 10,8 ile zirveye ulaştıktan sonra beş ay boyunca düşüş yaşayan enflasyon, yılın son ayında yüzde 5.7 olarak ölçülmüştü.

İspanya'da Ocak ayı enflasyon tahminleri yüzde 4.9 seviyesindeydi.

INE, enflasyondaki yavaşlamanın kırıldığını ve Ocak ayında yüzde 5,8 ile tekrar yükselişe geçtiğini duyurdu.

Öte yandan, işlenmemiş gıda ve enerji ürünleri dışında olan enflasyon ise yarım puan artışla yüzde 7.5'e çıkarak, Aralık 1986'dan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Ülkede, hükümetin fiyat artışlarına karşı aldığı kararlar kapsamında KDV, 1 Ocak'tan itibaren temel ihtiyaç maddelerinde kaldırıldı, sıvı yağ ve makarnada yarı yarıya (yüzde 10'dan yüzde 5'e) indirildi.

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