İspanya La Liga'nın 12. haftasına ligin son sırasında yer alan Getafe, sahasında Espanyol'u 2-1 yendi.

Getafe böylece, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Getafe'ye 3 puanı getiren golleri 31 ve 56. dakikada milli futbolcu Enes Ünal attı.

Enes, bir önceki haftada da Granada'ya gol atmıştı.

Bu sezonki ilk galibiyetini alan ve 6 puana yükselen Getafe son sırada yer aldı. Espanyol ise 14 puanda kaldı.