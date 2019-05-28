İspanya'da dev şike operasyonu!

İspanya güne dev bir şike operasyonu ile uyandı. Ülke polisi sabah erken saatlerde La Liga ve 2. Lig'de forma giyen bazı futbolcuları gözaltına aldı. Soruşturmada adı geçen isimlerin Getafe, Deportivo ve Valladolid gibi takımlarda oynadığı belirtilirken Real Madrid'in eski oyuncusu Raul Bravo da "elebaşı" iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonla ilgili önümüzdeki saatlerde daha kapsamlı bilgilerin gelmesi bekleniyor.