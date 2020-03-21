21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkede dün koronavirüs tespit edilen 19 bin 980 vaka ve 1002 ölü varken son 24 saatte ölü ve vaka sayılarında büyük artış yaşanması dikkati çekti.
Bakanlık, ölü sayısını 1326, vaka sayısını 24 bin 926 olarak açıkladı.
Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı 804 (176 artış),vaka sayısı da 8 bin 921 olarak verildi.
Kentteki tüm imkanların sağlık hizmetine aktarıldığı Madrid'de bazı büyük oteller hastaneye dönüştürülürken, IFEMA adlı fuar alanına 5 bin 500 yataklı geçici hastane kuruldu.
Ambulansların yetersiz kalmasından dolayı kentteki belediye otobüsleri de koronavirüs hastalarını taşımaya başladı.
Hastane yetkilileri, personeli virüse karşı korunmak için sağlık malzemelerinin yetersizliğinden şikayet ediyor.
Diğer yandan İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Kovid-19'un bulaştığı 157 polis ve jandarma olduğunu, iki jandarma personelinin de öldüğünü duyurdu.
Marlaska ayrıca olağanüstü hali ihlalden dolayı son 6 günde ülke genelinde 315 kişinin gözaltına alındığını, 30 binden fazla ceza kesildiğini açıkladı.
Güvenlik güçlerinin, hafta sonunda kontrolleri daha da artıracağı bildirildi.
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