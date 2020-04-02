İspanya'da can kaybı sayısında rekor artış!

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İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu rakam İspanya'nın bir gün içerisinde gördüğü en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki toplam can kaybı sayısı ise 10 bin 3'e yükseldi.

İRAN'DA SON 24 SAATTE 124 ÖLÜM

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi.