İspanya'da can kaybı sayısı 18 bini geçti!

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Kovid-19 salgınında dün 517 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı, bugün 567'ye yükseldi.
Salgında ölü ve vaka sayısındaki artış hızını son 10 gündür durduran ve kontrol altına alan İspanya'nın, buna rağmen virüsle mücadelede ikinci aşama olarak gösterilen ölü ve vaka tablosundaki eğriyi zirveden aşağı yönlü döndürme sürecine henüz geçmediği görüldü.
ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya'da vaka sayısı, düne nazaran 3 bin 45 artışla toplamda 172 bin 541'e çıktı.
Salgından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya ulaştı.
ÇİN'DE SONRA EN FAZLA HASTANIN İYİLEŞTİĞİ ÜLKE
Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin toplam sayısının düne göre 2 bin 777 artışla 67 bin 504'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
İspanya, Çin'in ardından dünyada en fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ülke olarak dikkati çekiyor.
Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 145 artışla 6 bin 568'e çıktı. Kentte vaka sayısı da son 24 saatte 902 artarak 48 bin 48 olarak açıklandı.
Madrid'in ardından İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde, hayatlarını kaybedenlerin sayısının 3 bin 66 (düne göre 128 artış) olduğu belirtildi.
Katalonya'da toplam vaka sayısı 35 bin 197.
25 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANINDA KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde 25 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalanırken, şimdiye kadar hayatlarını kaybedenlerin sayısı 30'u buldu.
Portekiz hükümeti, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart'ta yürürlüğe koyduğu İspanya ile kara sınırındaki kontrollü geçiş uygulamasına 15 Mayıs'a kadar devam etme kararı aldı.
Salgın sebebiyle iki ülke arasında deniz, hava ve demir yolu ulaşımı 1 aydır durdurulurken, kara sınırlarından sadece ticari araçlara, sınır bölgesi çalışanlarına, diplomatlara ve evlerine dönmeye çalışan her iki ülke ülkenin vatandaşlarının geçişine izin veriliyor.
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