İspanya'da can kaybı sayılarındaki düşüş devam ediyor!

İspanya'da son 24 saatte 399 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 20 bin 453'e yükselirken, günlük can kayıplarındaki düşüş ivmesinin devam ettiği görüldü.

İspanya'daki toplam vaka sayısı ise 200 bin 210'a ulaştı.