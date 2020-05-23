İspanya'da aşırı sağdan hükümetin Kovid-19 politikasına karşı gösteri - MADRİD

Vox'un, "İspanya ve özgürlüğü için araç konvoyu" başlığıyla yaptığı çağrıyla Madrid, Barselona, Valensiya, Zaragoza, Santander, Burgos, Leon, Toledo kentleri başta olmak üzere ülke genelinde gösteriler düzenlendi.Ellerinde İspanyol bayraklarıyla şehir merkezlerini turlayan aşırı sağ görüşlü İspanyollar, "özgürlük" sloganları atarak, hükümete "istifa" çağrısında bulundu.Vox lideri Santiago Abascal ve diğer parti yöneticileri, gösterilerin en yoğun olduğu başkent Madrid'de üstü açık bir otobüsle protestolara katıldı.Abascal, İspanya'nın farklı kentlerinde 12 gündür akşam saatlerinde sokağa çıkıp hükümet karşıtı eylem yapan İspanyollara, "Bir siyasi parti istediği için değil, göreviniz İspanya'yı korumak olduğu için sokak gösterilerine, tencere tavalara vurarak sesinizi duyurmaya devam edin. İktidardalar ama hiç kimse halkın karşısında duramaz." diye seslendi.Abascal ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölüm ve harabe hükümetine karşı adalet talep etmek için binlerce araç İspanya'nın tüm şehirlerinin sokaklarına döküldü." ifadelerini kullandı.Kovid-19 dolayısıyla olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, en fazla iki kilometrelik güzergahla gösteri yapılmasına izin verilirken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.Hükümetin kamusal alanlarda maske takma zorunluluğuna uyan göstericilerin, sosyal mesafe kuralına ise çok fazla uymadıkları görüldü.Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, salgın döneminde bile Vox'un gösteri yapmasının İspanya'nın "özgür bir ülke olduğunun" göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Ancak özgürlükle salgını bulaştırma özgürlüğü birbirine karıştırılmamalıdır. Özgür bir ülkeyiz ama eylem yapanların İspanya'da olan gerçeği yansıtmalarını istiyoruz. Salgını durdurmak için tek yol, serbest dolaşımı kısıtlamaktır." değerlendirmesini yaptı.İspanya'da Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin etkisiyle kısa sürede büyüyen, göçmen ve İslam karşıtı bir politika izleyen Vox, İspanya'da üçüncü büyük siyasi parti durumunda.İspanya'da son verilere göre Kovid-19'dan 28 bin 628 kişi hayatını kaybederken, ülkede toplam 234 bin 824 vaka bulunuyor.Olağanüstü hali 7 Haziran'a kadar uzatan hükümet, Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta başlattığı kademeli normalleşme süreci kapsamında 25 Mayıs'tan itibaren bazı kentlerde yeni seviyelere geçme kararı almıştı.Madrid ve Barselona kentlerinin ilk aşamadan çıkacağı yeni süreçle ülke nüfusunun yüzde 53'ünün ikinci, yüzde 47'sinin de üçüncü aşamaya geçmiş olacağı bildirildi.
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