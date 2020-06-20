İspanya'da 98 günlük OHAL bu gece yarısı sona eriyor

Başbakan Pedro Sanchez, OHAL'in son günü olması dolayısıyla İspanyol halkına hitaben yaptığı konuşmada, "OHAL'in sayesinde binlerce hayat kurtarıldı. Bağımsız bazı araştırma şirketlerine göre OHAL sayesinde İspanya'da 450 bin, Avrupa'da 3 milyon hayat kurtarıldı." dedi.
Resmi rakamlara göre Kovid-19'dan şimdiye kadar 28 bin 315 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da "kabuslu günlerin geri kaldığını" kaydeden Sanchez, buna rağmen "Virüs halen aramızda ve ikinci dalga bizi tekrar sallayabilir. Bunun olmaması için her ne pahasına olursa olsun mücadele etmeliyiz." uyarısını yaptı.
İspanya Başbakanı, yarından itibaren kademeli normalleşme sürecinin ülke genelinde tamamlanarak, "yeni normallik" sürecine geçileceğini belirterek, olası bir ikinci dalgaya hazırlıklı olmak için "stratejik sağlık malzemeleri ve diğer gereksinmelerinin rezerve edileceğini" ifade etti.
Sanchez ayrıca muhalefet partilerine, "Kovid-19'un sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmek, iş ve hayat kurtarmaya devam etmek için birlik olmaları" çağrısında bulundu.
Sanchez, "Virüse karşı can kurtarmak için sosyal ve ekonomi hayatı durdurmamız gereken dönemler oldu. Aşırı sert darbeler aldık ama direndik. Şimdi yapmamız gereken tedbiri elden bırakmadan, sağlık ve hijyen önlemlerine uyarak ilerlemektir." dedi.
Diğer yandan İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilerde, geride alan 98 günde OHAL kurallarına uymayan 9 binden fazla kişinin gözaltına alındığı, toplam 1,2 milyon kişiye de ceza kesildiği bilgisi paylaşıldı.
- Sağlık çalışanları eylem yaptı
Bu arada Kovid-19'a ülke genelinde 63 meslektaşlarını kurban veren İspanya'daki sağlık çalışanları, bugün ülke genelinde eylem yaptı.
Başta başkent Madrid olmak üzere İspanya'nın önemli kentlerinde meydanlara inen sağlık personeli, "çalışma şartlarının ve haklarının iyileştirilmesini, doktorlara yönelik kötü muamelenin sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.
İspanya, OHAL'in sona ermesiyle birlikte yarından itibaren Portekiz hariç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden turist kabul etmeye başlayacak.
Portekiz ve kademeli olarak üçüncü ülkelere sınırların açılması ise 1 Temmuz'da olacak.
Kovid-19 önlemleri kapsamında havalimanlarına sosyal mesafeyi gösteren yazılar konulup, dijital ateş ölçer kameralar yerleştirildi.
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