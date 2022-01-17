İspanya'da 300 yıllık 'atlar ve ateş' geleneği

İspanya'nın orta bölgesindeki Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde, 18. yüzyıldan kalma "Las Luminarias" geleneği kapsamında atlar "kötü ruhlardan arındırılmak" için ateşin üzerinden atlatıldı.
Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapılan etkinliğe, soğuk hava ve Kovid-19 salgınındaki vaka artışlarına rağmen katılımın yüksek olduğu görüldü.
Geçen yıl Kovid-19'dan dolayı iptal edilen, bu yıl yeniden gerçekleştirilen Las Luminarias, hava karardıktan sonra köydeki kilisenin çanlarının çalmasıyla başladı.
İlk olarak kilisesinin papazına atlarını kutsatan bölge halkı daha sonra kasabada turlayarak, atları gece boyunca sokaklarda yakılan ateşlerin üzerinden atlattı.
KÖYE ULUSLARARASI TANINIRLIK SAĞLADI
Dumanın atları kötü ruhlardan arındırdığına ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini sağladığına inanan köylüler, daha fazla duman olması amacıyla ateşi yakarken yaş ağaç dalları kullandı.
AA'nın haberine göre; bölgede 18. yüzyılda görülen salgında çok sayıda hayvanın telef olmasının ardından başlayan "La Luminarias" geleneği, nüfusu sadece 521 olan San Bartolome de Pinares köyüne ulusal ve uluslararası alanda tanınmışlık sağladı.
Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin kaldırılmasını talep ediyor.
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