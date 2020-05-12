İspanya'da 113 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

İspanya'nın kuzey doğusundaki Girona kentinin Olot ilçesindeki bir yaşlı bakımevinde yaşayan 113 yaşındaki bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenmeyi başardığı açıkladı.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, İspanya'nın en yaşlı insanı olan 113 yaşındaki Maria Branyas'ın birkaç haftadır mücadele verdiği Kovid-19'u yendiği bildirildi.
Branyas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra yaşlı bakımevindeki odasında karantinaya alındığı, son yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.
Haberlerde, Branyas'ın kaldığı yaşlı bakımevinde 2 kişinin salgından dolayı hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
ÇOCUKKEN İSPANYOL GRİBİNİ DE YENMİŞ
Haberlerde ayrıca, Branyas'ın çocuk yaştayken, dünyanın en büyük salgınlarından biri olarak bilinen ve 1918-1920 yıllarında görülen İspanyol gribini de yendiği ifade edildi.
4 Mart'ta 113. yaşına giren ve 20 yıldır yaşlı bakımevinde yaşayan Branyas, İspanyol basınına verdiği kısa demeçte, "Bazı küçük sorunlarım var ama herkeste böyle sorunlar olabilir. Bana yardım eden tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Burada çalışanlar da benimle çok ilgilenip, çok nazik oldular." dedi.
Annesini en son doğum gününde ziyaret eden kızlarından biri de "Şimdi iyi durumda, harika. Yine eskisi gibi konuşma, kendini anlatma arzusuyla dolu ama virüsten dolayı görme ve işitme duyularını biraz kaybetti." şeklinde konuştu.
"Gerontology Research Group" adlı dernek, mevcut verilere göre Branyas'ın dünyada Kovid-19'u yenen en yaşlı insan olduğunu savundu.
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