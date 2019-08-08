İspanya: 'Çevru suçlusu' adam, buzdolabını uçurumdan çıkarmak zorunda bırakıldı

İspanya'da geri dönüşümle dalga geçtikten sonra, buzdolabını yol kenarındaki uçurumdan aşağı yuvarlayan kişi, dolabı attığı yerden çıkarmak zorunda bırakıldı.

O anın görüntüleri emniyetin Twitter hesabından da yayınlandı.

https://twitter.com/AUGC_Comunica/status/1156732020246175745?s=20

Ülkenin güneyindeki Almeria'da adı sadece Mario olarak açıklanan kişi, çekici ile uçurumdan çıkarılan buzdolabına yol boyunca da eşlik etti.

Bu anlar cezayı gözlemci olarak izleyen bir polis tarafındna kaydedildi.

Emniyetin "çevre suçu" cezası verdiği Mario daha sonra buzdolabından yasalara uygun bir şekilde kurtuldu.

https://twitter.com/AUGC_Comunica/status/1156682936797880326?s=20

Mario'nun bu görüntüleri de polisin resmi Twitter hesabında yayımlandı.

Aynı zamanda 45 bin Euro para cezasına da çarptırılan Mario, bir gazeteye verdiği röportajda, bir beyaz eşya dükkanındaki işini kaybettiğini ve "katillerden, hırsızlardan ve politikacılardan daha fazla rezil edildiğini" savundu.