İspanya Çekya maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Dünyaca ünlü yıldız Sergio Busquets ile Fenerbahçeli yıldız Filip Novak'ı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

İSPANYA ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Çekya maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

İSPANYA ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 2.Grup 3. maçına sahne olacak İspanya Çekya mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.