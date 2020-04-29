Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, turun Utrecht şehrinde yapılması planlanan başlangıcının iptal edildiği duyuruldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI),14 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan İspanya Bisiklet Turu'nun, Fransa Turu ertelendiği için kendi tarihlerinde yapılmayacağını açıklamıştı.