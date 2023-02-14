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Haberler Basketbol

İspanya Basketbol Ligi´nde depremzedeler için saygı duruşu

İspanya Basketbol Ligi'nda (Liga Endesa) hafta sonunda oynanan maçlar öncesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

Giriş: 14.02.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya Basketbol Ligi´nde depremzedeler için saygı duruşu
DHA

İspanya Basketbol Ligi'nde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenen Türkiye ve Suriye unutulmadı. Hafta sonu oynanan diğer maçlarda olduğu gibi Barcelona - Rio Breogan arasında oynanan maç öncesinde de depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı da saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı. Barcelonalı oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya "Türkiye ve Suriye'de yardıma muhtaç kişilere destek olun" tişörtleriyle çıktı. Öte yandan iki takımın oyuncuları, saygı duruşunun ardından "Türkiye ve Suriye'ye destek olun" pankartıyla destek ve birliktelik çağrısında bulundu.

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