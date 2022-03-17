İspanya'dan 'Avrupa vatanseverliği' çağrısı

AA

Başbakan Sanchez, bugün İspanyol meclisinde yapılan oturumda ve ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ile düzenlediği basın toplantısında "Avrupa vatanseverliği" ifadesini ön plana çıkardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için sürekli "Putin'in savaşı" vurgusu yapan Sanchez, gerek ülkesinde gerekse AB'de savaşın yarattığı sorunlara karşı birlik olunması gerektiğinin altını çizdi.

Voz Partisi lideri Santiago Abascal'ın ekonomi yönetimiyle ilgili eleştirilerine cevap veren Sanchez, "Ne İspanya ne de Avrupa sizin ve siyasi hareketlerinizin yönetime gelmesine izin verecek. Avrupa galip gelecek. Salvini (İtalya'da Lig Partisi lideri), Le Pen (Fransa'da Ulusal Birlik Partisi lideri), senin (Abascal) ve Putin'in (Rusya Devlet Başkanı) yanına kar kalmayacak." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olarak "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nın içeriğinin 29 Mart'taki Bakanlar Kurulu'nda belli olacağını söyleyen Sanchez, özellikle enerji krizi ve savunma harcamalarının artırılması konularında meclisteki siyasi partilerden "Avrupa vatanseverliği" göstermelerini istedi.

Sanchez, Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç ile birlikte düzenlediği basın toplantısında da bu ifadesini sıkça tekrarladı.

"AVRUPA VATANSEVERLERİĞİNİ GERİ KAZANALIM"

İspanya Başbakanı, AB'deki enerji piyasasının işleyişini baştan sona değiştirmek için de AB üyesi diğer 26 ülkenin liderlerine "Avrupa vatanseverliğini geri kazanalım" diye seslendi.

AB Konseyi'nin 24-25 Mart'ta düzenleyeceği zirveye atıf yapan Sanchez, "Enerji fiyatlarındaki artışı durdurma ihtiyacı, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi koruma adına bir sonraki Konsey toplantısında açık ve kesin bir tepki vermeyi gerektirmektedir." şeklinde konuştu.

Enerji krizine karşı çözüm arayışında AB içinde kendisine yandaş arayan Sanchez, doğal gaz ile elektrik fiyatlarını birbirinden ayırarak AB'deki mevcut enerji fiyat piyasasının değiştirilmesini, ortak alımlar yapılmasını, arzın çeşitlendirilmesini ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapılmasını öneriyor.

Sanchez, bu önerilerine destek için 8 AB ülkesi lideriyle (Hırvatistan, Slovakya, Romanya, Almanya, İtalya, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz) görüşeceğini açıklamıştı.