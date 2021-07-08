Basın toplantısına Rus savaş uçakları damgası!

Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde açıklamalarda bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın yaptığı basın gündeme oturdu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda canlı yayında konuşma yaparken, arka plandaki askerlerin hareketliliği dikkati çekti.

Rus savaş uçaklarının önceden haber vermeden bir uçuş gerçekleştirdiği bu yüzden uçağı takip için havaalanında hareketlilik olduğu ifade edildi.

Uçağın havalanmasından sonra basına açıklama yapan Sanchez, "Pilotlara sıkı çalışmaları ve Litvanya’nın toprak bütünlüğünü korudukları için teşekkür ederiz" dedi.