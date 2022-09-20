Taraftarlara hitaben konuşma yapan takım kaptanı 37 yaşındaki Rudy Fernandez, "Sergio'ya (başantrenör) ve bu takımdaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. 20 yaşındaki biri gibi bu turnuvadan büyük zevk almamı sağladılar." dedi.