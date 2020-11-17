Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecan bu akşam başlıyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan İspanya Almanya maçı saat 22:45'de başlayacak...

İSPANYA ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Lig A 4. Grubu 6. hafta maçına sahne olacak İspanya Almanya maçı bu akşam 22.45'de başlayacak ve Ssport 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya : Degea, Roberto, Ramos, Pau, Reguilon, Canales, Rodri, Fabian, Gerard, Morata, Oyarzabal

Almanya : Neuer - Ginter, Süle, Koch - Goretzka, Gündogan, Kroos, Max - Gnabry, Sané, Werner.