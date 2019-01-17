İspanya: 110 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu bulmak için zamana karşı yarış

17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya'nın güneyindeki Malaga'da Pazar günü öğleden sonra 110 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen iki yaşındaki çocuğu çıkartmak için büyük bir arama kurtarma operasyonu yapılıyor.
Malaga Sivil Savunma ekiplerinin Sözcüsü Bernardo Molto, Yulan adlı iki yaşındaki erkek çocuğunun Totalan köyü yakınlarındaki kuyuya düştüğü sırada ailesiyle birlikte olduğunu söyledi.
Molto çocuğun, ailesi öğle yemeği yediği sırada oyun oynarken düştüğü kuyunun genişliğinin sadece 22 santimetre olduğunu ve 80 metre derinliğe indirilen robot kameraların çocuğu henüz bulamadığını belirtti.
Molto "Çocuğu bulamadık ve sesini duyamadık, bu yüzden hala elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Bernardo Molto, kurtarma ekiplerinin Yulan'ın yerini tespit edebilmek için kamerayı daha derinleri indirmeye çalışacağını veya paralel bir kuyu daha kazmaya çalışacağını belirtti.
Kurtarma ekipleri Yulan'ın kaybolduğu sırada yanında bulunan bir torba şeker buldu.
Malaga'daki federal hükümet temsilcisi Maria Gamez "Hava çok soğuk ve nemli. Kurtarma operasyonunu yapmak zor. Çocuğu bu kadar dar bir yerden çıkartmak için teknik açıdan kimse hazır değil." dedi.
İspanyol medyası, kuyunun bir ay önce su çıkartmak için kazıldığını ve etrafında herhangi bir uyarının ya da korumanın bulunmadığını bildirdi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Twitter'da yaptığı açıklamada ailenin acısını paylaştığını söylerken "Tüm desteğim aile ve çalışmalara katılan kurtarma ekipleriyle." dedi.
İspanyol medyası, çocuğun ailesinin iki yıl önce de Yulan'ın ağabeyi Oliver üç yaşındayken birden kalp krizirden öldüğünde de bir başka trajedi yaşadığını bildirdi.
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