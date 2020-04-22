Ispanaklı ve Peynirli Enginar

(2 Kişilik)

Malzemeler:

4 adet temizlenmiş sakız enginar

Yarım limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 adet portakalın suyu

500 gram ıspanak

100 gram süzme peynir

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, kırmızı pul biber, toz biber, karabiber

Hazırlanışı:

Enginarları limon suyu ile ovun. Tencereye aktarın, üzerini geçecek kadar su ve portakal suyu ilave edin. Rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte 20 dakika haşlayın.

Soğanı piyaz doğrayıp sıvı yağda kavurun. İyice yıkayıp süzdüğünüz ıspanakları ekleyin. 10 dakika kavurun. Ocaktan alın, tuzunu ve baharatını ilave edip tatlandırın.

Tencerede haşladığınız enginarları içinden alın. Isıya dayanıklı bir kaba aktarın. Enginarların ortasındaki boşluğa kavurduğunuz ıspanakları paylaştırın. Üzerine rendelenmiş süzme peyniri serpin. 190 dereceye ayarlı fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkartın, sıcak veya ılık servis yapın.