Ispanak Yemeği Nasıl Yapılır?

Ispanak içerdiği vitamin ve mineral değerleri açısından yüksek olan bir sebze olması nedeniyle sık olarak tüketilmesi gereken bir sebzedir. Ispanak farklı şekilde yemeklerde kullanılır. Özellikle kış mevsiminde ıspanak yemeği çok fazla lezzet içerdiğinden daha çok tercih edilir.

Ispanak Yemeği Tarifi Malzemeleri:

Yarım kilo ıspanak

100 gram kıyma

1 orta boy soğan 1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

Tuz ve karabiber

1 Çay bardağı su

Ispanak Yemeği Tarifi Hazırlanması: