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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısı “Sanayiye Dayalı Kalkınmada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının Vizyonu ve Hedeflerinin Sanayimizin Geleceği Açısından Önemi” ana gündemi ile dijital platform üzerinden video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Açış konuşmasının İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yaptığı İSO Meclisi’nin online toplantısına, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop da katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomik kalkınma, sanayinin nitelikli dönüşümler eşliğinde gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması için bankacılık ve reel sektör ilişkilerinin her zaman büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bununla birlikte, finans dünyası ile reel sektör arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır sanayicilerin nitelikli finansman ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “İSO olarak uzun zamandır savunduğumuz bir temel argüman olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın sanayimize büyük katkı sunacağı aşikar. Yine yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin payının arttığı bir üretim yapısına geçişi de uzun zamandır savunuyoruz. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın biz sanayicileri teknolojik kalkınmada desteklemeyi vizyoner bir şekilde hedeflemiş olması çok önemli, finansmanda yerlileşme ve millileşme modeli hepimizde bir heyecan yarattı. Bu vizyona baktığımızda; her zaman yatırımcının yanında ve sürdürülebilir kalkınma ile yarınlara değer katmak hedeflenmiştir” dedi. Bu hedeflere ulaşmak için bu yolculuğu birlikte yapmak gerektiğine değinen Bahçıvan “Türkiye’nin geleceğine güvenmeliyiz. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası da ülkemiz ekonomisinin geleceğine dair çok güzel hayalleri olan sanayicilerimizin yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünleri içeren yatırım projelerine ortak oluyor” diye konuştu.

HAYATİ ÖNEME SAHİP

Covid-19 salgını nedeniyle global değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde oluşan yeni fırsatları iyi değerlendirmek ve yeni yatırımları süratle hayata geçirmek gerektiğine de işaret eden Bahçıvan, şöyle konuştu:

- Ne mutlu ki, Türkiye Kalkınma Bankamız, ihtiyacımız olan büyük yatırımlar için uzun vadeli, uygun maliyetli yatırım ve proje kredileri sağlamak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası adıyla yeniden yapılandırıldı. Dünyada Çin, Güney Kore ve Almanya gibi örnekler de bunu bize açıkça gösteriyor.

- Bu ülkelerdeki kalkınma bankalarının aktif büyüklükleri ülkelerin GSYH’sinin yüzde 15’i ile yüzde 18’i arasında değişmekte. Yine aynı ülke kalkınma bankalarının dağıttıkları krediler, ülke GSYH’lerinin yüzde 10’u ile yüzde 13’ü oranında. Bu büyüklüklere ulaştığı takdirde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ülkemizin aktif büyüklüğü olarak en büyük bankası haline gelecek ve ülkemiz sanayisinin bir üst lige yükselmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

- Sermayesi güçlü, proje finansmanı modeli ile büyük yatırımları fonlayan ve gerektiğinde ortak olabilen, ucuz ve uzun vadeli finansman sunan bir kalkınma bankacılığı modeli, ülkemiz için hayati öneme sahip. Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik ürün üretimi alanlarında sağlayacağı finansal desteklerle, ülkemizde yer alan sanayi şirketlerinin yeni ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmesini sağlayacağını ve uluslararası firmalarla rekabet gücünü artıracağından şüphe duymuyoruz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 3 AY UZATILMALI

Konuşmasında yatırım kredileriyle ilgili teminat sistemine de değinen Bahçıvan “Genellikle nakdi teminat istendiği için şirketlerimiz teminat bulmak için yüksek maliyetlere katlanıyor. Artık nitelikli yatırımların tapuya, gayrimenkule bağlı bu tür eski tip teminat alışkanlıklarından kurtarılması gerekiyor. Bunun yerine proje bazlı bir bakış açısıyla, yatırımın sonunda ortaya çıkacak değer teminat olarak kabul edilmelidir” dedi. Pandemide işin ve istihdamın korunması için uygulanan kısa çalışma ödeneğinin önemli katkıda bulunduğunu da belirten Bahçıvan, birçok sektör için gerçek anlamda toparlanmanın uzun süre gerçekleşmeyeceği dikkate alındığında, istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin en az üç ay ve hatta yıl sonuna kadar uzatılmasını zorunlu gördüklerini de söyledi.

10 YIL VADELİ 18 MİLYARLIK KREDİ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop da verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan sektörleri ve yatırımcıları desteklemek üzerine 8 Haziran’da 18 milyar TL’lik 10 yıla kadar vadeli yüzde 7,75 sabit faizle Yatırım Taahhütlü Avans Kredisini kullanıma sunduklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Böylelikle salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına katkıda bulunacak, yatırımcıyı faiz ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı koruyacağız. İşletmelerde salgının etkisi ile görülen ‘işletme sermayesi’ eksikliklerinin giderilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kullandıracağ