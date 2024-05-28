İSO ve İTÜ’den “Geleceğin Sanayisi” için iş birliği protokolü

REKLAM advertisement1

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İSO) ve 1773 İTÜ Teknopark, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için bir protokol imzaladı. İSO’da 28 Mayıs günü gerçekleştirilen imza törenine İSO YK Başkanı Erdal Bahçıvan ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı. Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini geliştirmenin ve çeşitlendirmenin amaçlandığı protokol ile İSO üyeleri başta olmak üzere Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılması, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademi ortaklı Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin geliştirilmesi, sanayinin ve akademinin etkin, verimli ve etki odaklı birlikteliğinin sağlanması hedefleniyor.

REKLAM Protokol kapsamında İSO ve İTÜ, endüstriyel tasarım alanında prototipleme, kullanıcı deneyimi ve danışmanlık hizmetleri sunacak kapsamlı bir merkez yapısı için de işbirliği içinde olacak. "İSO'NUN ÖNCELİKLİ HEDEFİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ" İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan protokol imza töreninde yaptığı konuşmada İTÜ’nün bugüne kadar sanayiye unutulmaz faydalar sağladığını vurguladı ve şunları söyledi: “Geleceğin sanayicilerini ve sanayiye çözüm üreten girişimcileri destekleme vizyonuyla İTÜ Çekirdek ile 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz uzun soluklu bir işbirliğinin yanında, bugün imzaladığımız protokol ile İTÜ ile daha güçlü bir bağ kurmuş oluyoruz. Bu protokol ile üniversite-sanayi işbirliği yolunda attığımız adımları daha da güçlendiriyoruz. Daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir işbirliğine adım atıyoruz.

İTÜ bugüne kadar sanayimize unutulmaz faydalar sağlarken; İstanbul Sanayi Odası’nın öncelikli hedefi olan üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine de çok kıymetli katkılar sunuyor. 10 yılı aşkın süredir devam eden İSO-İTÜ akademik yolculuğu karşılıklı diyalog, istişare ve sonuç odaklı işbirliği anlayışıyla hepimizi gururlandıran, mutlu eden projeler ve çözümler ortaya koyuyor. Geleceğin sanayicilerini ve sanayiye çözüm üreten girişimcileri destekleme vizyonuyla İTÜ Çekirdek ile 2015 yılından bu yana uzun soluklu bir işbirliği gerçekleştirdik. Benzer şekilde İSO ETP - Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezimizin proje ve yeni kurgusunda da İTÜ ile kol kola yürüyoruz. Bugün ise üniversite-sanayi işbirliği yolunda attığımız adımları daha da güçlendirmek adına, daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir işbirliğine adım atıyoruz. Biz, İstanbul Sanayi Odası olarak üniversite-sanayi işbirliğinde rolümüzün ve sorumluluğumuzun bilinciyle farklı işbirliği modelleri ve destek mekanizmalarını kurgulamaya, sanayicilerimizle akademiyi buluşturmaya devam edeceğiz. Protokolümüzün her iki kurum için de faydalı çıktılara vesile olmasını diliyorum.”

REKLAM “GELECEĞİ DÖNÜŞTÜREN İTÜ'YLE GELECEĞİN SANAYİSİNİ İNŞA ETMEK" İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu konuşmasında işbirliğinin önemini vurguladı: “İstanbul Teknik Üniversitesi olarak geleceği dönüştürme vizyonumuzun önemli bir parçası olan üniversite-sanayi işbirliğini öncelikli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz. Üniversite-sanayi işbirlikleriyle toplumsal katkıyı ön plana çıkarırken, bir yandan da etki değeri yüksek ve ticarileştirilen projelere öncelik veriyoruz. İSO ve İTÜ’nün yaşama geçirdiği İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi; İTÜ’nün yeni bir eğitim biçimi olarak kurguladığı ‘Aktif Öğrenme’, ‘Etki Odaklı Araştırma’ ve ‘Dijital/Teknolojik Dönüşüm’ modellerinin uygulanacağı örnek bir yer olacak. Bu merkezle birlikte mühendislik ve mimarlık eğitiminde alınan teorik eğitimin ders dışı aktivitelerle desteklenmesi de çok önemli hale geliyor. İTÜ, halihazırda ders dışı aktivitelerine mikrokredi uygulaması başlattı ve bu krediler diploma ekine yansıyor. İş hayatında da ders dışı aktivitelerin büyük geri dönüşleri olduğunu görebiliyoruz.

Benzer şekilde, İTÜ'de çok aktif roller alan proje takımlarımızın faaliyetlerinde de İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi çok değerli bir işleve sahip olacak. Dahası, iş dünyası ile bilim insanları arasındaki etkileşimin artacağını ve katma değeri yüksek çalışmaların ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Yeni faaliyete geçirdiğimiz İTÜ SANALTTO da bu anlamda faydalı bir işlev üstleniyor. İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi’nin 7/24 çalışarak yalnızca İTÜ'lülerin değil İstanbul’daki tüm üniversitelerin akademisyen ve öğrencilerine hizmet vermesini amaçlıyoruz. Kampüslerimizde İSO ile bir irtibat noktası kurulmasını da istiyoruz; bu sayede sanayicilerimiz hocalarımız ve öğrencilerimizle daha sağlıklı irtibat kurabilecektir. Bunun somut bir örneği olarak, SAHA İSTANBUL ile kurduğumuz irtibat noktasının faydalarını görmeye başladık. Ayrıca İTÜ TTO ve İSO'nun yapacağı işbirlikleri ile gerçekleştirilecek çalıştay ve konferanslar da büyük bir fayda sağlayacaktır.”

REKLAM İSO VE İTÜ'DEN PROTOTİPLEME MERKEZİ Sanayinin nitelikli bilgiye ve nitelikli personele erişimini de kolaylaştıracak protokol ile, sanayinin katma değerli ürün kapasitesinin arttırıldığı yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, sanayi ve üniversiteler arasında bilgi ve deneyim akışı sağlanarak orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim oranının artırılması, akademik çalışmaların sanayiye uygulanarak ekonomik kalkınmaya katkısının arttırılması ve teknoloji transferinin desteklenmesi, girişimcilik alanında iş birlikleri ile geleceğin sanayicilerinin desteklenmesi ve sanayicilere çözüm olabilecek yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda İSO ve İTÜ, endüstriyel tasarım alanında prototipleme, kullanıcı deneyimi ve danışmanlık hizmetleri sunacak kapsamlı bir merkez yapısı için de işbirliğine gidecek. Söz konusu merkez, sanayiciler başta olmak üzere girişimciler, endüstriyel tasarımcılar ve öğrenciler için A’dan Z’ye endüstriyel tasarım desteği sunacak. KAPSAM 3 ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANDI Üniversite-sanayi işbirliğinin kapsamı ‘Eğitim ve Öğretim’, ‘Ar-Ge ve İnovasyon’, ‘Etkileşim ve İşbirliği Geliştirme’ olmak üzere üç ana başlık altında toplandı. ‘Eğitim ve Öğretim’ başlığı altında staj işbirliği, ortak eğitim ve sertifika programları, sektörel seminer ve dersler kategorileri önceliklendirilirken, ‘Ar-Ge ve İnovasyon’ başlığı altında proje işbirlikleri, tez işbirlikleri, ticarileştirme işbirlikleri, teknoloji geliştirme bölgesinde yapılacak faaliyetler başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. ‘Etkileşim ve İşbirliği Geliştirme’ başlığı altında ise üniversite-sanayi buluşmaları, laboratuvar, test ve analiz hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sanayicilerin üniversite bünyesinde konuşmacı ya da mentor olarak yer alması konularının ele alınması planlandı.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ İTÜ ile yapılan protokol ile firmaların sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına erişmesi konusunda da çalışmaların yapılacağı belirtilirken, prototipleme merkezi başta olmak üzere üniversite bünyesindeki laboratuvar alt yapısının ve Teknopark üzerinden gerçekleştirilecek çalışmalardaki vergi muafiyetleri ve çeşitli destek imkanlarının firmalara tanınması sağlanarak işbirliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Sanal Teknoloji Transfer Platformu (İTÜ SANALTTO) sanayiciler için bir arayüz işlevi görerek İSO ve İTÜ arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sunacak.

İSO üyesi firmaların gönüllü ve ilgili olabilecek temsilcilerinin üniversite bünyesinde sektörel eğitim ve seminerler vermesi konusunda da işbirliğini kapsayan protokol, İSO’nun geleceğin sanayicilerini yetiştirme vizyonu ile girişimcilik konularında üniversitenin ilgili birim ve iştirakleriyle de ortak çalışmalar yapmasını kapsıyor.