14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sanayi Odası (İSO),koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkması sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden firmalar için odanın disiplin mekanizmalarının harekete geçirileceğini açıkladı.
İSO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İstanbul Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz ki; İstanbul Sanayi Odası, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaktır."
GEREKENİ YAPACAĞIZ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise "Koronavirüs sebebiyle halkımızda oluşan duyarlılığı haksız kazanca çevirmekten çekinmeyenlere, ticaret ahlakıyla bağdaşmayan davranışlar içine girenlere her türlü yasal cezai işlemi uygulamakta tereddüt etmeyeceğiz. Zor günleri haksız kar günlerine çevirenler bunun bedelini ödeyecekler." dedi.
Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen aşırı ve haksız artışlara ilişkin bir açıklama yaptı.
Fiyat artışlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Avdagiç, "Halkımızın hassas duygularını istismar edenlere karşı sessiz kalmayacağız." diye konuştu.
Avdagiç, İTO'nun bu kişiler hakkında gerekenlerin yapılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:
"İş dünyamızın asla bir parçası olamayacak bu münferit kişileri, aramızda barındırmamak için İTO olarak gerekeni yapacağız. İTO’nun disiplin kurullarını ve diğer mekanizmalarını çalıştırıyoruz. Bu haksızlıkları yapan firmalar için gerekli işlemleri hiç tereddüt etmeden uygulayacağız. Bu arada halkımızı da sağduyulu alışveriş yapmaya ve davranmaya çağırıyoruz. Bu tür kişilere karşı dikkatli olsunlar ve yasal haklarını kullanmada tereddüt etmesinler. Şikayetlerini ilgili birimlerin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’na da bildirmelerini istiyoruz. Odamızın tüketici birimi de şikayetleri dikkatle izlemeye ve ele almaya başladı."
Devletin ve vatandaşların Kovid-19 ile mücadelede örnek ve başarılı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu kaydeden Avdagiç, "Erkenden alınan tedbirler sayesinde ülkemiz yeni tip koronavirüs tehdidinden en az etkilendi. İTO olarak bu süreci minimum etki ile geride bırakmak için alınan tedbirleri titizlikle uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.
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