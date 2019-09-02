Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ağustos 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Temmuz’da 46,7 düzeyinde gerçekleşen Türkiye İmalat PMI ağustosta 48 seviyesine yükseldi.

Sektörün faaliyet koşullarında halen yavaşlamaya işaret etmekle birlikte Türkiye İmalat PMI, Temmuz 2018’den beri en yüksek düzeyde kaydedildi.

Talebin güçlendiğine işaret eden anket verilerinin yansıması olarak yeni siparişlerdeki ivme kaybı son 17 ayın en ılımlı düzeyinde kaydedildi. Bununla birlikte, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda devam eden zorlu piyasa koşulları, hem toplam yeni siparişlerde hem de yeni ihracat siparişlerinde ılımlı yavaşlamaya yol açtı. Benzer şekilde üretim de ağustos ayında hız kaybetti. Önümüzdeki aylarda üretimin artma potansiyeline bağlı olarak bazı firmaların ağustos ayında istihdamı artırdığı gözlendi. Genel olarak personel seviyesi, 12 aylık yavaşlamanın ardından yataya yakın bir seyir izledi.

Firmaların girdi maliyetleri enflasyonu da belirgin bir düşüş kaydetti ve girdi maliyetlerindeki artış hızı Eylül 2016’dan beri en sınırlı düzeyde gerçekleşti. Genel olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu ılımlı düzeyde kaydedildi ve üst üste üçüncü ay yavaşlama kaydetti.

İSTANBUL İMALAT PMI AĞUSTOS'TA 49,6 OLDU

Temmuzda 49,6 olarak gerçekleşen İSO İstanbul İmalat PMI Ağustos’ta da değişim göstermeyerek 49,6 seviyesinde gerçekleşti ve İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında çok ılımlı düzeyde bir yavaşlamanın yaşandığına işaret etti. Endeksin temmuz ve ağustos aylarında aldığı aynı değer, 13 aylık dönemin en yüksek düzeyi olarak kayda geçti. Siparişler yönünden olumlu haberlerin geldiği Ağustos ayında hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri artış kaydetti. Toplam yeni siparişlerde son bir yılı aşkın sürede ilk kez büyüme gerçekleşirken anket katılımcıları bu durumun müşteri talebindeki iyileşmeden kaynaklandığını belirtti.