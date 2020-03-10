10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin şubat 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, ocakta 51,1 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi şubata 50,4 düzeyinde gerçekleşerek kritik eşik değer 50,0’nin üzerinde kaldı. Sonuçlar, Türk imalatçılarının ihracat koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.
Bazı ticaret ortaklarının Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle ciddi aksamalar yaşamasına rağmen ihracat ikliminde güçlenme kaydedildi. Özellikle Çin ve Hong Kong ekonomilerinde sert daralmalar gerçekleşti. Ancak bu iki ülkenin Türk imalat sektörü ihracat pazarındaki toplam payının yalnızca yüzde 1 civarında olması nedeniyle salgının satışlar üzerindeki doğrudan etkisi görece düşük kaldı. Güneydoğu Asya’daki diğer pazarlar da virüsten etkilendi ve bunun sonucu olarak üretimde sert düşüşler gerçekleşti. Bu ülkeler arasında Güney Kore, Singapur, Japonya, Malezya, Vietnam ve Tayvan yer aldı.
EN BÜYÜK PAZARDAKİ ÜRETİM ARTIŞI İYİLEŞMEYİ DESTEKLEDİ
Türk imalatçılarının en büyük üç ihracat pazarındaki üretim artışları, ihracat koşullarındaki genel iyileşmeyi destekledi. Almanya’da son üç ay, İtalya’da ise son iki ay boyunca ekonomik aktivite artış gösterdi. Birleşik Krallık’ta da güçlü gerçekleşen üretim büyümesi, Eylül 2018’den beri en yüksek hızda kaydedildi. Bu üç ülke, Türk imalat sektörü ihracat pazarının beşte birinden fazlasını oluşturuyor. Fransa, İspanya ve Hollanda gibi diğer önemli Avrupa pazarlarında da talebin iyileştiği gözlendi. Buna karşılık, dünyanın en büyük ekonomisinde zayıflık belirtileri söz konusuydu. ABD’de ekonomik aktivite şubat ayında hafif bir düşüş göstererek Ekim 2013’ten beri ilk kez daralma kaydetti.
Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde, ekonomik aktivitenin ilk çeyrek ortasında yavaşladığı gözlendi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde aktivite son 10 yılın ilk düşüşünü kaydederken Mısır, Katar ve Lübnan’da daralma sürdü. Suudi Arabistan’da üretim artmaya devam etti ancak büyüme belirgin bir şekilde yavaşlayarak PMI anketinin başladığı Ağustos 2009’dan beri en düşük hızda kaydedildi. Şubat’ta Çin haricindeki BRIC ülkelerinde üretim artışı gerçekleşti. Brezilya ve Rusya’da ekonomik aktivite ılımlı büyüme kaydetti. Hindistan’da ise güçlü talep artışı gözlendi ve üretimdeki büyüme üst üste üç ay ivme kazanarak Şubat 2012’den beri en yüksek oranda kaydedildi.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: "Türk imalatçıları şubat ayı itibarıyla Çin’deki koronavirüs salgınının en şiddetli doğrudan etkilerine maruz kalmadı. Bu durum, Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarının ihracatta görece düşük paya sahip olması ve Avrupa’daki temel pazarların büyüme eğilimini sürdürmesinden kaynaklandı. Öte yandan, küresel tedarik zincirinde aksama ve virüsün daha önemli pazarlara yayılma potansiyeli, önümüzdeki ayların Türk ihracatçıları açısından zor geçebileceğine işaret ediyor."
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