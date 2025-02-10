İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ocakta 51,2'ye yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

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Sonuçlara göre, aralıkta 50,9 olan İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 51,2'ye yükselirken, dış talep koşullarında üst üste 13. ayda da iyileşme işareti görüldü. Söz konusu iyileşme, ılımlı olmakla birlikte Ağustos 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

İmalat sanayisi ihracatında, yüzde 8'lik payı ile Türkiye'nin en büyük dış pazarı konumunda bulunan Almanya'da üretim 7 aylık düşüşün ardından ocakta yatay seyir izledi. Birleşik Krallık ve ABD'de ekonomik aktivite, 2024'ün son ayına göre ivme kaybetmesine rağmen ocakta da genişleme bölgesinde yer aldı.

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Geçen ay Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde üretimin güçlü artış sergilediği diğer iki ülke ise İspanya ve Rusya oldu.

Avrupa'nın bazı önemli pazarları başta olmak üzere kimi ülkelerde gözlenen zayıflık belirtileri ise genel görünümü olumsuz etkiledi. İtalya, Fransa, Hollanda ve Romanya'da üretim yeni yıla daralmayla başladı. Romanya'daki düşüş, ülkenin 19 aylık anket geçmişinin en yüksek oranında gerçekleşti.

En yüksek büyüme oranları Orta Doğu ülkelerinde

Orta Doğu, en yüksek büyüme oranlarının kaydedildiği bölge olma özelliğini korudu. Suudi Arabistan'da genişleme son 1,5 yılın en yüksek hızında kaydedilirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite güçlü artış eğilimini sürdürdü. Benzer şekilde, Hindistan ve Kuveyt'te de üretim güçlü arttı.

Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde ekonomik aktivitedeki en belirgin zayıflama Güney Afrika'da gözlendi. Söz konusu düşüş, aynı zamanda son 3,5 yılın en yüksek hızına ulaştı.

"Genel tablo talep koşullarının şimdilik iyileştiğini gösteriyor"

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, 2024'ün sonlarında Türkiye'nin önemli ihracat pazarları arasında görülen belirgin performans farklılıklarının, bu yılın başında da devam ettiğini bildirdi.

Harker, "Küresel ticaret eğilimlerinin gösterdiği değişkenlik, geleceğe yönelik olarak önemli bir belirsizlik yaratıyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, talep koşullarının şimdilik iyileştiği ve bunun Türk ihracatçılarına iş hacimlerini artırma konusunda destek sağladığı görülüyor." ifadelerini kullandı.