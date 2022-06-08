İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta düştü

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2022 dönemi sonuçları açıklandı.
Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 53,2 olarak kaydedilerek ihracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşme eğiliminin 16 aya ulaştığına işaret etti. Bununla birlikte endeks nisan ayındaki 54,4’lük seviyesine göre düşüş gösterdi ve böylece iyileşme hızı ocak ayından beri en düşük seviyede ölçüldü.
Türk imalatçılarının en büyük dört ihracat pazarı olan Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve İtalya'da büyümenin hız kesmesi dikkati çekti. Mayıs ayında özellikle Birleşik Krallık'ta büyüme keskin şekilde yavaşlayarak son 15 ayın en düşük hızında gerçekleşti. Büyüme ABD'de de bir önceki aya göre önemli ölçüde ivme kaybetti. Buna karşılık İspanya ve Fransa'da iktisadi faaliyetin güçlü artış eğilimini koruması anketin olumlu gelişmeleri arasında yer aldı. Bu iyileşme özellikle hizmet sektörü talebinde Kovid sonrası yaşanan toparlanmadan kaynaklandı.
ORTA DOĞU'DAN DESTEK, ÇİN'DE YAVAŞLAMA
Mayısta Orta Doğu bölgesi ihracat iklimini önemli ölçüde destekledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite keskin bir artış kaydetti ve bu artış yıl başından en yüksek hızda gerçekleşti.
Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde en güçlü büyüme Katar'da ölçüldü. Buna karşılık Mısır ve Lübnan'da üretim eğilimleri zayıf seyrini sürdürdü. Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın bazı bölgelerinde ekonomik aktiviteyi etkilemeye devam etti. Rusya’da üretim üst üste üçüncü ay daraldı ancak bu daralma söz konusu dönemin en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.
Polonya'nın imalat sanayi üretiminde ise son iki yılın en sert düşüşü gerçekleşti. Üretimde en belirgin yavaşlama, Kovid-19 kısıtlamalarının şirket faaliyetlerini sınırlamaya devam ettiği Çin'de kaydedildi. Üretimde üç aydır devam eden daralma mayısta da keskin bir hızda gerçekleşti. Çin'deki sorunların diğer bölge ekonomilerini de etkilediği gözlendi. Tayvan, Güney Kore ve Malezya'da ekonomik aktivite düşüş gösterdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Son PMI verileri, Türk imalat sektörünün bazı önemli ihracat pazarlarında büyümenin yavaşladığına ilişkin endişe verici sinyaller içeriyor. Yüksek fiyat baskılarının talebi sınırlayıcı rolü göz önüne alındığında, firmaların önümüzdeki aylarda siparişleri güvence altına alabilmek için güçlü bir şekilde rekabet edebilmenin yollarını arayacakları görülüyor." ifadelerini kullandı.
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