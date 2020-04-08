08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Mart 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
Bu ayın mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilerine göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi COVID-19 salgınının küresel ekonominin büyük bölümünde bozulmaya neden olduğu mart ayında sert düşüş gösterdi. Şubat’ta 50,4 düzeyinde ölçülen endeks, Mart’ta 35,7’ye geriledi. Endeksteki düşüş, küresel finans kriz döneminden bile daha yüksek oranda gerçekleşti ve seri başlangıcı olan Ocak 2002’den bu yana en belirgin düzeyde kaydedildi.
ÜRETİMİ EN YÜKSEK ORANDA GERİLEYEN ÜLKE İTALYA
COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ekonomi üzerindeki sert etkisinin yansıması olarak, üretimi en yüksek oranda gerileyen ülke, Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 5’inden fazlasını oluşturan İtalya oldu.
Salgının merkez üssünün Asya’daki başlangıç noktalarından Avrupa’ya kaymasıyla birlikte diğer Avrupa pazarlarındaki talep de birinci çeyreğin sonunda olumsuz etkilendi. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’daki ekonomik faaliyetlerde sert düşüşler gerçekleşti.
ÇİN ŞUBATTAN SONRA İSTİKRAR İŞARETLERİ GÖSTERDİ
Birçok Asya pazarı da olumsuz etkilenmeye devam etti. Çin ekonomisi Şubat ayındaki sert daralmanın ardından istikrar işaretleri gösterirken, özellikle Singapur ve Hong Kong olmak üzere diğer ekonomiler belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kaldı. ABD’deki COVID-19 salgını martta hızlanmaya başladı ve talep koşullarında Şubat 2009’dan beri en sert bozulmaya yol açtı.
SUUDİ ARABİSTAN İLK KEZ NEGATİF BÖLGEYE GEÇTİ
Orta Doğu’da Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Katar’da ekonomik aktivite yavaşlamaya devam ederken Suudi Arabistan anketin başladığı Ağustos 2009’dan beri ilk kez negatif bölgeye geçti. Takip edilen tüm ülkeler arasında üretimde en sert düşüşlerden biri Lübnan’da yaşandı.
Son olarak, salgın vakalarının daha geç başladığı Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika’da üretim diğer bölgelere göre genel olarak daha ılımlı yavaşlama kaydetti.
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