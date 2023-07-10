İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 51,1 oldu

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Almanya’da ekonomik aktivite, imalat ve inşaat sektörlerindeki küçülme ile hizmet sektöründeki büyümenin birbirini dengelemesi sonucu değişmedi. İtalya ve Fransa’da üretim düşerken, Birleşik Krallık, İspanya ve Yunanistan’da büyüme hız kesti. ABD’de de büyüme ivme kaybetti. Buna karşılık, BAE, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere Orta Doğu, Türk ihracatçıları için talep artışının ana kaynağı olmaya devam etti. BRIC ülkelerinin tamamı da genişleme bölgesinde kaldı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Haziran 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

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İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda eşik değer 50,0’ın üzerinde kalarak Türk imalatçılarının ihracat ikliminde iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Bununla birlikte endeksin mayıstaki 52,3 düzeyinden 51,1’e gerilemesi, talep koşullarındaki güçlenmenin ılımlı seyrettiğini ve beş aydır devam eden iyileşme döneminin en düşük hızında olduğunu gösterdi.

ALMANYA'DA DEĞİŞİM YOK, ABD İVME KAYBETTİ

Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da ekonomik aktivite, imalat ve inşaat sektörlerindeki küçülme ile hizmet sektöründeki büyümenin birbirini dengelemesi sonucu haziranda değişim göstermedi. İtalya, Fransa, Hollanda ve Polonya gibi diğer bazı Avrupa ekonomilerinde de üretim düşüş kaydederken, anket kapsamındaki ülkeler içerisinde en belirgin daralmalar Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’da ölçüldü. Birleşik Krallık, İspanya ve Yunanistan, ikinci çeyreğin sonunda üretim artışı sağlamaya devam etti ancak söz konusu üç ülkede de büyüme hız kesti.

Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde de ekonomik büyüme ivme kaybederek mart ayından bu yana en düşük oranda gerçekleşti.

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ORTA DOĞU, ÇİN VE HİNDİSTAN'DA BÜYÜME GÜÇLÜ

Haziranda Orta Doğu, Türk ihracatçıları için talep artışının ana kaynağı olmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde son 10 ayın en güçlü ekonomik aktivite artışı yaşandı. Anket kapsamındaki ülkeler içinde en güçlü genişleme ise Mart 2015’ten bu yana en yüksek hızda büyüyen Suudi Arabistan’da kaydedildi. Katar’da da üretim güçlü bir şekilde artarken Lübnan ise on yılı aşkın bir süredir ilk kez büyüme sağladı. Anket kapsamında takip edilen bölge ekonomileri içerisinde aktivitenin daraldığı tek ülke Mısır oldu.

Rusya’da üretim artışı güçlü ve son üç ayın en yüksek hızında gerçekleşirken Hindistan’da ekonomik aktivite hızlı büyüme eğilimini sürdürdü. Brezilya ve Çin’in de üretimini artırmasıyla birlikte BRIC ülkelerinin tamamı genişleme bölgesinde kaldı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalatçılarının ihracat iklimi haziran ayında da iyileşmeye devam etmiş olmakla birlikte, Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ihracat pazarında artan yavaşlama sinyalleri, dış talepteki güçlenme eğiliminin uzun süreli olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Diğer yandan, hiçbir yavaşlama işaretinin görülmediği tek bölge olan Orta Doğu, dünyanın diğer bölgelerinin hız kaybettiği bir dönemde önemli bir talep kaynağı olmaya devam ediyor.”