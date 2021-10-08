Buna göre, endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
Ağustosta 55,9 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylülde 54,7 olarak gerçekleşti ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında belirgin iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Buna karşın, endeks ağustostaki 55,9 seviyesine göre düşüş kaydederek ihracat iklimindeki iyileşmenin son üç aydır yavaşladığına işaret etti.
Yılın başlarında Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte ana ihracat pazarlarının ekonomik aktivitesinde kaydedilen güçlü büyümenin ardından, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla talep artışının yavaşladığına ilişkin sinyaller devam etti.
EURO BÖLGESİNDE EKONOMİK AKTİVİTEDEKİ GENİŞLEME HIZ KESTİ
Avro Bölgesine bakıldığında, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Hollanda ve Yunanistan’da ekonomik aktivitedeki genişlemelerin hız kaybettiği görüldü.
Türk imalat firmalarının en önemli ihracat pazarı olan Almanya’da üretim artışı halen belirgin olmakla birlikte şubattan beri en düşük oranda gerçekleşti.
Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ın büyüme hızı arka arkaya dört ay yavaşladı. Eylüldeki artış, yedi aydır devam eden genişleme trendinin en düşük oranında gerçekleşti.
ABD’de ise üretim belirgin şekilde yükselmeye devam etmesine rağmen ekonomik aktivitedeki artış hızı eylülde son bir yılın en zayıf düzeyinde kaydedildi.
Orta Doğu’nun büyük bir bölümünde talep koşulları üçüncü çeyreğin sonunda belirgin iyileşme gösterdi. Suudi Arabistan’da petrol dışı üretim son dört ayın en yüksek oranında artarken, Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü çeyrek boyunca güçlü büyüme sergiledi.
Rapor kapsamındaki ülkeler arasında en hızlı üretim artışı Katar’da gerçekleşti ve bu artış anketin başladığı Nisan 2017’den beri ikinci en yüksek düzeyde kaydedildi. Olumsuz tarafta ise Mısır ve Lübnan’da talep koşullarının bozulduğuna ilişkin sinyaller yer aldı.
Kovid-19 salgınının yayılmasının bir sonucu olarak birçok Asya-Pasifik pazarında aksaklıklar devam etti. Eylül ayında üretimdeki en sert daralma Vietnam’da gerçekleşirken Avustralya, Japonya, Malezya, Filipinler ve Myanmar’da da düşüşler gözlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:
“Büyümenin yılbaşlarında kaydettiği güçlü toparlanmanın ardından ihracat koşullarının iyileşme hızında bir miktar yavaşlama yaşanması kaçınılmazdı. Buna rağmen, ihracat iklimi halen belirgin şekilde ve daha sürdürülebilir olduğunu umut ettiğimiz bir hızda iyileşiyor. Türk firmalarının tüm önemli ihracat pazarları, yılın son çeyreğine girilirken büyüme bölgesinde yer almaya devam etti. Her ne kadar Asya-Pasifik bölgesinin bir kısmı Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenmeye devam etse de vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla birlikte daralmaların hafiflediğine yönelik belirtiler de mevcut.”
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