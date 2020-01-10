DHA

İSO verilerine göre görünümün iyileşmesinde, Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya´da ekonomik aktivitenin yeniden büyüme bölgesine geçmesi de etkili oldu.

Endekste eşik değer olan 50,0´nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50´nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO verilerinde, diğer temel pazarlarda talep koşullarının zayıflamaya devam ettiği gözlendi. Birleşik Krallık´ta ekonomik aktivite üst üste beşinci ay gerilerken, düşüş Kasım ayıyla aynı hızda gerçekleşti. İtalya´da da üretim üst üste ikinci ay düşüş gösterdi ve gerileme ılımlı olurken, Ocak 2019´dan beri en yüksek düzeyde ölçüldü. Üretimde düşüş gözlenen diğer önemli Avrupa pazarları da Hollanda ve Polonya oldu. İspanya ve Fransa´da ise ekonomik aktivitenin artması ve İspanya´da büyümenin önceki aya göre hız kazanması, görece pozitif gelişmeler olarak yorumlandı.

ABD'DE BÜYÜMENİN HIZLANDIĞINA DAİR İŞARETLER VAR

Aralık ayında dünyanın en büyük ekonomisi ABD´de de büyümenin hızlandığına yönelik işaretler dikkat çekti ve ekonomik aktivitedeki genişleme, üst üste ikinci ay hızlanarak Nisan ayından bu yana en güçlü düzeyde oldu.

Orta Doğu ekonomilerinden ise karışık sinyaller geldi. Suudi Arabistan ve BAE´de ekonomik aktivite büyümeye devam ederken, her ikisinde de ivme kaybı gözlendi. BAE´deki üretim artışı Eylül 2011´den beri en düşük orandaydı. Mısır, Lübnan ve Katar gibi diğer ülkelerde ekonomik aktivite küçülme sergiledi, ancak üç ekonomide de yavaşlama Kasım ayına göre daha ılımlı oldu.

BRIC ülkeleri genel olarak pozitif bir performans sergiledi. Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 3.0 civarında olan dört ekonomide de ekonomik aktivite arttı. En güçlü genişleme, büyümenin son beş ayın en yüksek hızına ulaştığı Hindistan ekonomisinde görüldü. Son aylarda olduğu gibi Aralık´ta da en güçlü üretim artışları Nijerya ve Uganda gibi Sahraaltı Afrika ülkelerinde gerçekleşti.