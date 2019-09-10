Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 oldu.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, temmuz ayında 51,3 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 olarak kaydedildi. Endeks, ihracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etmiş olsa da iklimin Mayıs 2013'ten beri en düşük oranda güçlendiğini gösterdi.

ABD'deki büyümenin yavaşlaması ve bazı Avrupa ekonomilerinde süregelen düşük büyümeye bağlı olarak Türk imalatçıların ihracat iklimindeki iyileşme, ağustosta yavaşlamaya devam etti. Küresel ekonominin yavaşlamasıyla birlikte iyileşme üst üste 6. ay hız kesti. Dünya genelinde imalat sektöründe zayıflık olduğuna ilişkin sinyallerin arttığı gözlendi.

ALMANYA'DA ÜRETİM AZALMAYA DEVAM ETTİ

Türk imalatçıların en büyük ihracat pazarı ve Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da büyümenin hızlandığına yönelik işaretler oldu. Ancak ekonomik aktivitedeki iyileşme hizmet sektörü merkezli olarak gerçekleşirken, imalat sanayi üretimi azalmaya devam etti. Fransa, İspanya, Hollanda, Yunanistan ve İrlanda gibi Avro Bölgesi'nin diğer ekonomilerinde de büyüme iyileşme belirtileri gösterdi.

Türk imalat sektörü ihracatının en büyük 5 pazarından biri olan İtalya’da üretim genel olarak durgun bir seyir izledi. Ekonomik aktivitenin son 3 ayda ikinci kez azaldığı Birleşik Krallık'ta ise zayıflık belirgin şekilde devam etti. Ancak gerileme oldukça hafif düzeyde kaydedildi. Avusturya, Çekya ve Polonya’da da üretimin azaldığı gözlendi.

Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 5’ini oluşturan ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de büyümenin yavaşladığına ilişkin işaretler arttı. Üretimdeki artış ılımlı ve son 3,5 yılın en düşük oranında gerçekleşti. Kanada’da ise imalat üretiminin daralmaya devam ettiği gözlendi.

Orta Doğu ekonomilerinde ekonomik aktivite artmayı sürdürürken, özellikle Suudi Arabistan'da büyümenin ivme kazandığı görüldü. Buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyüme yavaşlarken, Mısır ise yeniden daralma bölgesine geçti.

Ağustosta 4 BRIC ülkesinde de ekonomik aktivite artış gösterirken, Brezilya, Rusya ve Çin'de büyümenin hızlanması dikkati çekti. Son olarak, yerel protestoların faaliyetleri kesintiye uğrattığı Hong Kong'da özel sektörün ekonomik aktivitesi belirgin bir düşüş gösterdi.

"GENEL TALEP VE KOŞULLAR ZAYIF SEYREDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, imalat sektöründe dünya genelinde yaşanan sorunların Türk ihracatçıları için ağustosta zorluk oluşturmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar hizmet sektörleri hala güçlü performans sergiliyor olsa da genel talep koşulları zayıf seyrediyor. Son anket döneminde özellikle ABD'de büyümenin son 3,5 yılın en düşük oranına gerilemesi dikkat çekici. Buna karşılık, bazı ekonomilerde büyümenin güç kazanması ve Birleşik Krallık ekonomisinin daralma bölgesine geçmesi Avrupa pazarlarında karmaşık bir görünüme işaret etti."