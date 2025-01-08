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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 50.9’a yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 50.9’a yükseldi

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi aralık ayında 50.9 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:44
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        İSO İhracat İklimi Endeksi yükseldi
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        Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Aralık 2024 sonuçları açıklandı.

        Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

        Kasımda 50,6 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 50,9’a yükseldi.

        Geçen yılın son ayındaki pozitif rakamla birlikte ihracat pazarlarındaki talep koşulları yılın tamamında iyileşme sergilemiş oldu. Aralıktaki iyileşme ılımlı olmakla birlikte kasım ayına göre daha belirgin düzeyde gerçekleşti.

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        Aralık ayında PMI anketi kapsamında takip edilen tüm ülkeler içerisinde en hızlı ekonomik büyüme oranları Orta Doğu’da gözlemlendi. En güçlü üretim artışının yaşandığı Suudi Arabistan’ın hemen ardından, genişleme hızının sekiz aylık zirveye ulaştığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ikinci sırada yer aldı.

        ABD’de ekonomik aktivite keskin şekilde arttı. Kuveyt’te üretim hızlı bir şekilde artarken, Katar'daki artış nispeten ılımlı düzeyde gerçekleşti. Mısır ve Lübnan’da ise ekonomik aktivite daralma gösterdi. Bu altı ekonominin toplamı Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor.

        ABD'DE KESKİN ÜRETİM ARTIŞI, AVRUPA'DA KARMAŞIK PERFORMANS

        İmalat sektörünün ihracat pazarındaki payı yüzde 6 olan ABD’de ise ekonomik aktivite aralıkta keskin bir artış kaydetti. Bu ülkede büyüme üst üste üçüncü ay ivme kazanarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek hıza ulaştı.

        Avrupa ekonomilerinde ise daha karmaşık bir performans dikkati çekti. İngiltere, İspanya, İrlanda, Yunanistan, Kazakistan ve Rusya'da büyüme kaydedilirken, İspanya ve Yunanistan'da genişleme yılın son ayında hız kazandı.

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        Buna karşılık Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, Avusturya, Polonya ve Çekya’nın üretim hacimlerinde düşüş gözlemlendi. Aralık ayında PMI verilerinin açıklandığı ülkeler içerisinde imalat sanayi üretiminin en sert daraldığı ülke ise Avusturya oldu.

        HİNDİSTAN GÜÇLÜ BÜYÜME EĞİLİMİNİ KORUDU

        Aralıkta Çin ve Brezilya’da ekonomik aktivite ılımlı artış gösterirken Hindistan güçlü büyüme eğilimini korudu. Hindistan, en hızlı genişlemenin kaydedildiği ülkeler arasında Suudi Arabistan ve BAE’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalatçılarının ihracat ikliminin 2024 yılının tamamında iyileşme kaydettiğini belirterek, bu olumlu genel tablo içerisinde, dünyanın farklı bölgelerinde birbiriyle oldukça çelişen eğilimlerin yer aldığını kaydetti.

        Harker, Orta Doğu bölgesinin yıl boyunca büyümenin önemli kaynaklarından biri olduğunu ve ABD'de de özellikle 2024'ün ikinci yarısında pozitif bir performans izlendiğine işaret ederek, "Buna karşılık Euro Bölgesi’nde talep çok daha kırılgan seyretti ve özellikle bazı ülkeler son derece belirgin zayıflık sergiledi. Türk firmaları, 2025 yılına kilit ticaret pazarlarında daha dengeli bir talep ortamı görmeyi ümit ederek başlıyor" ifadelerini kullandı.

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