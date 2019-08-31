31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, doğalgaz fiyatına yapılan yüzde 14,90 zam oranına ilişkin bir açıklamada bulundu. Zam kararının, sanayicilerle istişare ederek gözden geçirmesinde her açıdan fayda gördüklerine işaret eden Erdal Bahçıvan, şunları söyledi:
Doğalgaz fiyatına ağustos başında yüzde 14,97 zam yapılmıştı zaten. Şimdi, 1 Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 14,90 daha zam yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Ekonomik dengelerin oluşması açısından, dış konjonktürdeki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman fiyat ayarlamaları yapma gereğinin farkındayız. Fakat daha önce de yaşadığımız gibi, bu fiyat ayarlamalarına sanayiciler olarak bir hazırlık zamanının tanınmadan, sanayiciyle istişare edilmeden yapılmasını doğru bulmuyoruz.
Sanayicinin zamlara hazırlık yapması için zamlar yapılmadan önce makul bir süre verilmesini ekonomik gerçekler açısından daha doğru buluyoruz. Bu konuda ilgili bakanlığımız ile müteaddit defalar istişareler gerçekleştirdiğimiz halde, aynı tutumun devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda zamların gece yarısı ve hafta sonlarına denk getirilmesini de üzücü buluyoruz.
Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmamaktadır. Bakanlığın bu zam kararını sanayicilerimizle istişare ederek gözden geçirmesinde her açıdan fayda görüyoruz.”
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