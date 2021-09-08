İSO'dan üyelerine sera gazı hesaplama hizmeti

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İstanbul Sanayi Odası, kurumsal sera gazı envanterinin hesaplanması ve raporlanması için üyelerine hizmet sunmaya başladı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) başvuru sayfasında yapılan açıklamada, "İstanbul Sanayi Odası olarak düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde önemli bir adım olan kurumsal sera gazı envanterinin hesaplanması ve raporlanması konusunda üyelerimize destek oluyor ve sizi alanında yetkin danışman firmalar ile buluşturuyoruz. Bu hizmetimiz ile İSO üyesi firmalarımıza maliyet avantajı sağlamayı da hedefliyoruz." denildi